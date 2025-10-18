« Maubeuge en folie ! » : Visites actives et ludiques de l’architecture de Maubeuge Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge

Gratuit, tout public, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T16:15:00 – 2025-10-18T18:00:00

Fin : 2025-10-18T16:15:00 – 2025-10-18T18:00:00

Venez découvrir, à travers des jeux et des approches créatives et sensorielles, l’architecture du centre-ville de Maubeuge !

Dans la bonne humeur, partagez avec vos amis et vos enfants, vos ressentis et vos découvertes, pour une rencontre personnelle et collective unique avec la ville !

Vous ne verrez jamais plus la ville de Maubeuge de la même façon.

Porte de Mons, Place Vauban Maubeuge Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France service.culturel@ville-maubeuge.fr 0327537629

©Ville de Maubeuge