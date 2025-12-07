MAUD ELKA – La Maroquinerie Paris

MAUD ELKA – La Maroquinerie Paris dimanche 7 décembre 2025.

MAUD ELKA Début : 2025-12-07 à 18:00. Tarif : – euros.

PLAY TWO LIVE & SOLD OUT SERVICES PRESENTENT : MAUD ELKAMaud Elka est une chanteuse franco-congolaise à l’univers mêlant R&B, afrobeat et pop urbaine. Révélée pour sa voix puissante et ses textes sincères, elle séduit par son style unique et sa forte personnalité artistique. À travers des morceaux comme « Désolé » ou « Faut pas jouer », elle s’impose comme une figure montante de la scène francophone.Engagée et authentique, Maud Elka incarne une nouvelle génération d’artistes libres, talentueux et inspirants.Retrouvez Maud Elka en concert à la Maroquinerie de Paris, le 7 décembre 2025 !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La Maroquinerie 23, Rue Boyer 75020 Paris 75