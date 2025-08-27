MAUD MELLE J’ASSUME (L’improviste) Brive-la-Gaillarde

MAUD MELLE J’ASSUME (L’improviste) Brive-la-Gaillarde mercredi 27 août 2025.

MAUD MELLE J’ASSUME (L’improviste)

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27 2025-08-28

J’assume, c’est Maud Mellé en mode survitaminée.

Ancienne Directrice Générale reconvertie dans le théâtre, Maud Mellé aborde avec humour et en chansons les petits tracas du quotidien de la femme après 45 ans.

50 ans, deux enfants, un périnée en fuite, une libido qui boude et un monde qui va trop vite… Elle pourrait pleurer mais non !

Elle chante, elle danse, elle balance !

Avec ses parodies déjantées et son humour affûté, Maud transforme les galères du quotidien en éclats de rire.

Vieillir ? Elle assume.

Être dépassée ? Elle assume.

Dire tout ce qu’on tait ? Elle assume à fond.

À travers son spectacle, elle ne se contente pas de divertir elle interpelle, fait du bien et surtout, invite à la réflexion.

Drôle, sans tabou et complètement déjanté

Une nana qui chante qui danse et qui fait rire, voici le cocktail anti-morosité préparé par Maud

A savourer sans modération ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

English : MAUD MELLE J’ASSUME (L’improviste)

German : MAUD MELLE J’ASSUME (L’improviste)

Italiano :

Espanol : MAUD MELLE J’ASSUME (L’improviste)

L’événement MAUD MELLE J’ASSUME (L’improviste) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-07-25 par Brive Tourisme