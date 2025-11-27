MAUD MELLE – THEATRE A L’OUEST Auray

VALERIE BONNETON Début : 2026-02-24 à 20:30. Tarif : – euros.

«Au plus près de VALERIE BONNETON » propose une rencontre inédite, un entretien-spectacle durant lequel le public a la curieuse impression de se retrouver pendant plus d’une heure et demie dans le salon de la comédienne.Fabienne LEPIC de la série « FAIS PAS CI, FAIS PAS CA ». Mais aussi, cette brillante comédienne À travers sa carrière, elle partagera des souvenirs drôles, touchant aussi bien sur les tournages que dans sa vie. Évidemment, l’évocation de son personnage Fabienne LEPIC de la série « FAIS PAS CI, FAIS PAS CA » fera partie avec drôlerie de l’entretien-spectacleUne soirée de partage et d’émotion. Entouré de 4 musiciens et d’une chanteuse, la soirée sera agrémentée d’intermèdes musicaux évoquant chez Valerie Bonneton des émotions enfouies ou des madeleines de Proust. Durant toute la soirée et à plusieurs reprises, les spectateurs pourront s’adresser directement à la comédienne avec une question de leur choix. Une soirée originale et hors norme pleine de surprises.

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56