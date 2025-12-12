Maud Revol et Maryline Ferrero Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Maud Revol et Maryline Ferrero

Mercredi 1er avril 2026 de 20h à 23h30. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 20:00:00

fin : 2026-04-01 23:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Concert de Jazz dans le restaurant Bar la Caravelle, avec une ambiance chaleureuse et conviviale.

Tombée dans une famille de musiciens classiques, Maud vit ses premiers émois musicaux grâce à sa mère, ses touches et ses galettes les scats d’Ella Fitzgerald et le piano de Tania Maria participent au berceau musical. Passionnée par la liberté et les possibilités d’hybridation qu’offre le jazz, elle explore dans ses différents projets, les croisement entre jazz, musiques savantes et musique populaire du Brésil.

Maryline Ferrero est une pianiste-compositrice de jazz. Elle est influencée par des pianistes tels que Thelonious Monk, Horace Silver, Ray Bryant, Wynton Kelly. On relève son goût prononcé pour l’improvisation, le swing et les mélodies, lui permettant de voguer à travers les styles du big band jazz-Kinship Orchestra à la chanson française Chimère.

Ensemble Maud et Maryline explorent le répertoire de Thelonious Monk et des standards du jazz dans un set piano voix emprunt d’une espièglerie audacieuse qui leur ressemble. .

Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro

English :

Jazz concert in the restaurant Bar la Caravelle, with a warm and friendly atmosphere.

L’événement Maud Revol et Maryline Ferrero Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille