MAUDIT Festival Cie Les Bonnasses – Nancy, 27 juin 2025 07:00, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

MAUDIT Festival Cie Les Bonnasses 12 rue de Fontenoy Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-27

La Compagnie Les Bonnasses vous donne rendez-vous pour la deuxième édition de son festival de la création émergente du Grand-Est le Maudit Festival !

L’année dernière, c’était près de 800 spectateur.rice.s, 3 jours de spectacles, 13 compagnies programmées, merci beaucoup à notre merveilleux public, aux artistes et à nos partenaires, encore présent.e.s pour cette nouvelle édition.

Cette année encore, vous avez été nombreux.ses à candidater, encore merci aux jeunes compagnies pour leur engouement. Nous sommes très heureuses de vous présenter aujourd’hui la fantastique programmation du festival :

VENDREDI 27 JUIN 2025

19h00 Ouverture du site

20h00 Mortus Tragicus, Compagnie Peau-Ethique (Théâtre)

21h30 Le Goûter du S leçon de choses théâtralisée et participative, Compagnie Sayn (Théâtre)

23h00 Le Croiz’ (Rap)

Le samedi

13h00 Ouverture du site

13h 19h Vox Végétalis, Compagnie Asteracées (Entresort)

14h00 Poilus Park, Compagnie Branle Bas de Combat (Théâtre)

15h30 En roue libre, Compagnie L’Entracte du Saltimbanque (Cirque)

17h00 Gigaboy, Compagnie La Salive du Raton (Théâtre jeune public)

18h00 19h00 SND, Compagnie Les Bonnasses (Entresort)

19h30 Film en carton, Cie Pocket (Improvisation)

21h00 Les Passeurs de masques, Compagnie Hodofolia (Théâtre de masque)

22h00 Santa Lucia (Dj Set)

Le dimanche :

13h00 Ouverture du site

14h00 Ni fait ni à faire, Cirque Nwt (Cirque, Théâtre)

15h30 16 mesures de noeuds, Compagnie La Voleuse de Flaque (Cirque)

17h00 Conservatoire de Nancy / Metz (Théâtre)

18h30 Tombolala, Compagnie Les Bonnasses feat Petula Garbo (Tombola solidaire Lots par des artistes/artisans du Grand Est)

Buvette et Restauration sur place (végé friendly) // Tatouages et Prints par le doux Josey Joséphine // Gros Jeux

19h-21h Happy Hour Si perruque Réduc’ tout simplement, si t’as une perruque, t’as une réduc’

Tickets de Tombolala sur place et bientôt en ligne.

Spectacles au chapeau, prends ta monnaie !Tout public

0 .

12 rue de Fontenoy

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 80 52 contact@mjc3maisons.fr

English :

The Compagnie Les Bonnasses invites you to the second edition of its festival of emerging creation from the Grand-Est region: the Maudit Festival!

Last year, we welcomed almost 800 spectators, 3 days of shows and 13 companies. Many thanks to our wonderful audience, artists and partners, who are still with us for this new edition.

Once again this year, many of you applied, and we’d like to thank all the young companies for their enthusiasm. Today, we are delighted to present you with the fantastic festival program:

FRIDAY JUNE 27, 2025

7:00 pm Opening of the site

8:00 pm Mortus Tragicus, Compagnie Peau-Ethique (Theater)

9:30pm Le Goûter du S leçon de choses théâtralisée et participative, Compagnie Sayn (Theater)

11:00 pm Le Croiz? (Rap)

Saturday :

1:00 pm Site opening

1pm 7pm: Vox Végétalis, Compagnie Asteracées (Entresort)

2pm Poilus Park, Compagnie Branle Bas de Combat (Theater)

3:30pm En roue libre, Compagnie L?Entracte du Saltimbanque (Circus)

5:00 pm Gigaboy, Compagnie La Salive du Raton (Theater for young audiences)

6:00 pm 7:00 pm SND, Compagnie Les Bonnasses (Entresort)

7:30pm Film en carton, Cie Pocket (Improvisation)

9:00 pm Les Passeurs de masques, Compagnie Hodofolia (Mask theater)

10:00 pm Santa Lucia (Dj Set)

Sundays :

1:00 pm Opening of the site

2:00 pm Ni fait ni à faire, Cirque Nwt (Circus, Theater)

3:30 pm 16 mesures de noeuds, Compagnie La Voleuse de Flaque (Circus)

5:00 pm Conservatoire de Nancy / Metz (Theater)

6:30pm Tombolala, Compagnie Les Bonnasses feat Petula Garbo (Solidarity raffle Prizes awarded by artists/craftsmen from the Grand Est region)

On-site refreshments and catering (veg-friendly) // Tattoos and Prints by the gentle Josey Joséphine // Big Games

7pm-9pm Happy Hour « Si perruque Réduc? quite simply, if you’ve got a wig, you’ve got a discount?

Tombolala tickets on site and soon online.

Shows by the hat, take your change!

German :

Die Compagnie Les Bonnasses lädt Sie zur zweiten Ausgabe ihres Festivals für aufstrebende Kreationen aus dem Grand-Est ein: das Maudit Festival!

Letztes Jahr waren es fast 800 Zuschauer, drei Tage lang Aufführungen, 13 Compagnien. Vielen Dank an unser wunderbares Publikum, die Künstler und unsere Partner, die auch dieses Jahr wieder dabei sind.

Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele von Ihnen beworben, vielen Dank an die jungen Theatergruppen für ihre Begeisterung. Wir freuen uns sehr, Ihnen heute das fantastische Programm des Festivals vorstellen zu können:

FREITAG, 27. JUNI 2025

19.00 Uhr Eröffnung des Geländes

20.00 Uhr Mortus Tragicus, Compagnie Peau-Ethique (Theater)

21:30 Uhr Le Goûter du S: Theatralisierte und partizipative Lektion in Sachen, Compagnie Sayn (Theater)

23.00 Uhr Le Croiz? (Rap)

Samstags :

13.00 Uhr Eröffnung des Geländes

13.00 19.00 Uhr: Vox Végétalis, Compagnie Asteracées (Entresort)

14:00 Uhr Poilus Park, Compagnie Branle Bas de Combat (Theater)

15.30 Uhr En roue libre, Compagnie L?Entracte du Saltimbanque (Zirkus)

17:00 Gigaboy, Compagnie La Salive du Raton (Theater für junge Zuschauer)

18.00 19.00 Uhr SND, Compagnie Les Bonnasses (Entresort)

19.30 Uhr Film aus Pappe, Cie Pocket (Improvisation)

21.00 Uhr Les Passeurs de masques, Compagnie Hodofolia (Maskentheater)

22.00 Uhr Santa Lucia (Dj-Set)

Sonntag :

13.00 Uhr Eröffnung des Geländes

14.00 Uhr Ni fait ni à faire, Cirque Nwt (Zirkus, Theater)

15.30 Uhr 16 mesures de noeuds, Compagnie La Voleuse de Flaque (Zirkus)

17.00 Uhr Conservatoire de Nancy / Metz (Theater)

18.30 Uhr Tombolala, Compagnie Les Bonnasses feat Petula Garbo (Solidarische Tombola Preise von Künstlern/Handwerkern aus dem Grand Est)

Getränke und Essen vor Ort (veganfreundlich) // Tattoos und Drucke vom sanften Josey Joséphine // Große Spiele

19h-21h Happy Hour « Si perruque Réduc? ganz einfach: Wenn du eine Perücke hast, bekommst du einen Rabatt!

Tickets für Tombolala vor Ort und bald auch online.

Hutbasierte Aufführungen, nimm dein Kleingeld mit!

Italiano :

La Compagnie Les Bonnasses vi invita alla seconda edizione del suo festival della creazione emergente della regione del Grand-Est: il Festival Maudit!

L’anno scorso il festival ha attirato quasi 800 spettatori, 3 giorni di spettacoli e 13 compagnie. Grazie di cuore al nostro meraviglioso pubblico, ai nostri artisti e ai nostri partner, che sono ancora con noi per questa nuova edizione.

Anche quest’anno siete stati in tanti a candidarvi e ancora una volta vorremmo ringraziare tutte le giovani compagnie per il loro entusiasmo. Siamo lieti di presentarvi il fantastico programma del festival:

VENERDÌ 27 GIUGNO 2025

19.00 Apertura del sito

20.00 Mortus Tragicus, Compagnie Peau-Ethique (Teatro)

21.30 Le Goûter du S: leçon de choses théâtralisée et participative, Compagnie Sayn (Teatro)

23h00 Le Croiz? (Rap)

Sabato :

13:00 Apertura del sito

13:00 19:00: Vox Végétalis, Compagnie Asteracées (Entresort)

14.00 Poilus Park, Compagnie Branle Bas de Combat (Teatro)

15.30 En roue libre, Compagnie L’Entracte du Saltimbanque (Circo)

17.00 Gigaboy, Compagnie La Salive du Raton (Teatro per giovani)

18.00-19.00 SND, Compagnie Les Bonnasses (Intertour)

19.30 Film en carton, Cie Pocket (Improvvisazione)

21.00 Les Passeurs de masques, Compagnie Hodofolia (Teatro di maschere)

22.00 Santa Lucia (Dj Set)

Domenica :

ore 13.00 Apertura del sito

14.00 Ni fait ni à faire, Cirque Nwt (Circo, Teatro)

15h30 16 mesures de noeuds, Compagnie La Voleuse de Flaque (Circo)

17h00 Conservatorio di Nancy / Metz (Teatro)

18.30 Tombolala, Compagnie Les Bonnasses feat Petula Garbo (lotteria di solidarietà Premi assegnati da artisti/artigiani della regione Grand Est)

Rinfresco e cibo sul posto (veg-friendly) // Tatuaggi e stampe della gentile Josey Joséphine // Grandi giochi

19.00-21.00 Happy Hour « Si perruque Réduc? semplicemente, se hai una parrucca, hai uno sconto?

Biglietti per Tombolala in loco e presto online.

Spettacoli di cappello, prendete il resto!

Espanol :

La Compagnie Les Bonnasses le invita a la segunda edición de su festival de creación emergente de la región de Grand-Est: ¡el Festival Maudit!

El festival del año pasado atrajo a casi 800 espectadores, 3 días de espectáculos y 13 compañías. Muchas gracias a nuestro maravilloso público, a nuestros artistas y a nuestros socios, que siguen con nosotros en esta nueva edición.

Un año más, sois muchos los que os habéis presentado, y una vez más queremos agradecer a todas las jóvenes compañías su entusiasmo. Estamos encantados de presentarles el fantástico programa del festival:

VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025

19.00 h Apertura del recinto

20.00 h Mortus Tragicus, Compagnie Peau-Ethique (Teatro)

21.30 h Le Goûter du S: leçon de choses théâtralisée et participative, Compagnie Sayn (Teatro)

23h00 Le Croiz? (Rap)

Sábado :

13h00 Apertura del sitio

13h00 19h00: Vox Végétalis, Compagnie Asteracées (Entresort)

14.00 h Poilus Park, Compagnie Branle Bas de Combat (Teatro)

15.30 h En roue libre, Compagnie L’Entracte du Saltimbanque (Circo)

17.00 h Gigaboy, Compagnie La Salive du Raton (Teatro para público joven)

18.00 19.00 h SND, Compagnie Les Bonnasses (Intertour)

19.30 h Film en carton, Cie Pocket (Improvisación)

21.00 h Les Passeurs de masques, Compagnie Hodofolia (Teatro de máscaras)

22.00 h Santa Lucía (Dj Set)

El domingo :

13.00 h Apertura del recinto

14h00 Ni fait ni à faire, Cirque Nwt (Circo, Teatro)

15h30 16 mesures de noeuds, Compagnie La Voleuse de Flaque (Circo)

17h00 Conservatoire de Nancy / Metz (Teatro)

18h30 Tombolala, Compagnie Les Bonnasses feat Petula Garbo (Tómbola solidaria Premios otorgados por artistas/artesanos del Grand Est)

Refrescos y comida in situ (apta para vegetarianos) // Tatuajes y grabados de la gentil Josey Joséphine // Grandes juegos

19:00-21:00 Happy Hour « Si perruque Réduc? sencillamente, si tienes peluca, tienes descuento?

Entradas para Tombolala in situ y próximamente en línea.

Espectáculos de sombreros, ¡llévate el cambio!

