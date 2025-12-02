Maudite guerre Maison Batcave Orthez
Exposition pour la réhabilitation des fusillés de la première guerre mondiale de 14-18.
Accessible uniquement en visite commentée, les mardis, vendredis et samedis. .
Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 78 08 36
