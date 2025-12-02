Maudite guerre Maison Batcave Orthez

Maudite guerre

Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-02

Exposition pour la réhabilitation des fusillés de la première guerre mondiale de 14-18.

Accessible uniquement en visite commentée, les mardis, vendredis et samedis. .

Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 78 08 36

English : Maudite guerre

L’événement Maudite guerre Orthez a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Coeur de Béarn