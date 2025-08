Mauléon Barousse en fête ! Mauléon-Barousse

La fête à Mauleon Barousse est de retour !!

Vendredi 8 août à partir de 19h >> repas du village inscription jusqu’au 3 août à la mairie.

Samedi 9 août

dès 9h >> marché artisanal, restauration sur place.

14h >> concours de pétanque

17h >> démonstration de bucheronnage

22h >> bal disco avec Master Light

Dimanche 10 août >> messe

.

MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

English :

The Mauleon Barousse festival is back!

Friday August 8 from 7pm >> village meal registration until August 3 at the Mairie.

Saturday August 9th

from 9am >> craft market, on-site catering.

2pm >> pétanque competition

5pm >> woodcutting demonstration

22h >> disco ball with Master Light

Sunday August 10 >> mass

German :

Das Fest in Mauleon Barousse ist wieder da!!!

Freitag, 8. August ab 19 Uhr >> Dorfessen Anmeldung bis zum 3. August im Rathaus.

Samstag, 9. August

ab 9h >> Kunsthandwerkermarkt, Verpflegung vor Ort.

14h >> Boule-Wettbewerb

17h >> Vorführung der Holzfällerei

22h >> Diskoball mit Master Light

Sonntag, 10. August >> Gottesdienst

Italiano :

Torna la festa di Mauleon Barousse!

Venerdì 8 agosto dalle 19.00 >> pranzo del villaggio iscrizioni fino al 3 agosto presso la Mairie.

Sabato 9 agosto

dalle 9.00 >> mercato dell’artigianato, ristorazione in loco.

ore 14.00 >> gara di pétanque

ore 17.00 >> dimostrazione di taglio del legno

ore 22.00 >> ballo in discoteca con Master Light

Domenica 10 agosto >> messa

Espanol :

¡Vuelve la fiesta de Mauleon Barousse!

Viernes 8 de agosto a partir de las 19.00 h >> comida en el pueblo inscripción hasta el 3 de agosto en la Mairie.

Sábado 9 de agosto

a partir de las 9h >> mercado artesanal, restauración in situ.

14:00 h >> concurso de petanca

17:00 h >> demostración de corte de madera

22:00 h >> baile disco con Master Light

Domingo 10 de agosto >> misa

