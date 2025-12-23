Depuis leur rencontre à Paris il y a vingt-cinq ans, l’harmoniciste Laurent Maur et le pianiste Dominique Vantomme n’ont cessé de partager scènes, musiques et une profonde connexion artistique. Malgré cette longue collaboration, aucun enregistrement ne l’immortalisait encore.

C’est désormais chose faite : au Finster Studio d’Anvers, en une seule journée d’enregistrement, ils ont capturé l’énergie brute et spontanée de leur jeu. Accompagnés de Werner Lauscher cbasse et Domenico Verderame batterie, ils présentent un album riche en compositions originales et en deux reprises revisitées.

Un disque libre, élégant et personnel, reflet de vingt-cinq ans d’amitié et de création partagée.

Le jeudi 21 mai 2026

de 21h30 à 23h00

Le jeudi 21 mai 2026

de 19h30 à 21h00

payant Tarif sur place : 30 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR

Tarif Jeune : 10 EUR

Tarif web : 25 EUR Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes ! Paris

https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20260521



