Maur / Vantomme 4TET – Old friends au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris jeudi 21 mai 2026.
Depuis leur rencontre à Paris il y a vingt-cinq ans, l’harmoniciste Laurent Maur et le pianiste Dominique Vantomme n’ont cessé de partager scènes, musiques et une profonde connexion artistique. Malgré cette longue collaboration, aucun enregistrement ne l’immortalisait encore.
C’est désormais chose faite : au Finster Studio d’Anvers, en une seule journée d’enregistrement, ils ont capturé l’énergie brute et spontanée de leur jeu. Accompagnés de Werner Lauscher cbasse et Domenico Verderame batterie, ils présentent un album riche en compositions originales et en deux reprises revisitées.
Un disque libre, élégant et personnel, reflet de vingt-cinq ans d’amitié et de création partagée.
Le jeudi 21 mai 2026
de 21h30 à 23h00
payant Tarif sur place : 30 EUR
Tarif Paris Jazz Club : 20 EUR
Tarif Jeune : 10 EUR
Tarif web : 25 EUR Tout public.
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris
