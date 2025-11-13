Maureen Angot Club Le Baiser Salé Paris

Maureen Angot Club Le Baiser Salé Paris jeudi 13 novembre 2025.

Maureen retrouve la scène dans un format club intimiste, dans un lieu qu’elle affectionne particulièrement. entre soul, jazz et émotion. Ce concert promet d’être un moment fort, une belle occasion de découvrir (ou redécouvrir) une artiste authentique, dans l’un des lieux les plus emblématiques du jazz parisien.

Auteure-compositrice-interprète, Maureen trace depuis plusieurs années une voie singulière dans le paysage soul-jazz francophone. Formée au Conservatoire de jazz de Paris, elle conjugue technique vocale et sensibilité artistique, avec une voix reconnaissable entre toutes. Le grand public la découvre grâce à ses passages remarqués dans des émissions comme Star Academy et The Voice, où elle séduit par sa musicalité et sa sincérité.

Maureen collabore pendant cinq ans avec Mc Solaar, apportant son talent à l’univers du rap poétique et raffiné de l’artiste. Ces expériences enrichissent son parcours, lui permettant de consolider une identité musicale à la croisée de la chanson française, du jazz, de la soul et du groove.

Le jeudi 13 novembre 2025

de 21h00 à 23h00

payant Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif Adhérents : 15 EUR

Tarif sur place : 25 EUR

Tarif Web : 20 EUR Public jeunes et adultes.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

