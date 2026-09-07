Maurice BARRES et l’église de Saint-Gervais-sur-Couches, Église de Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gervais-sur-Couches

Informations pratiques

Maurice BARRES et l’église de Saint-Gervais-sur-Couches 18 – 20 septembre Église de Saint-Gervais-sur-Couches Saône-et-Loire

Parking tout proche sur une place ombragée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au début du XXe siècle, cette église fut défendue en 1911 par Maurice Barrès en personne à la Chambre des Députés, au cours d’un duel oratoire qui l’opposa au député d’Autun, Germain Perier et que l’écrivain rapporte dans « La grande pitié des églises de France » (1914) de Maurice Barrès (1862-1923).

P 41 chapitre V Premier discours des églises en janvier 1911 de Maurice BARRES signalant les dangers que courent les églises depuis la loi de séparation de 1905). La municipalité en est « propriétaire » et le prêtre « occupant sans titre ». Il cite quelques cas représentatifs des autres : à Lignières, commune de l’Aube, à Buxeuil (Aube), à Ville-sur-Arce (Aube), à Méricourt (Pas-de-Calais), à Lapenche (Tarn-et-Garonne), de Brue-Auriac (Var), de Cinqueux dans l’Oise. Ecoutez ce qui se passe à Saint-Gervais-sur-Couches en Saône-et-Loire et dialogue de Maurice BARRES avec Germain PERIER et Aristide BRIAND, Président du Conseil, ministre de l’Intérieur et des cultes. Ce sont des œuvres des siècles et des plus profondes pensées de notre pays. Je demande la sauvegarde pour toutes ces églises. Tout homme a droit à l’épanouissement de toutes ses facultés : c’est la thèse qui relie les philosophes du XVIIIème siècle à notre démocratie moderne. C’est un chapitre important de l’histoire de la civilisation.

Respectez donc ces pierres nécessaires au plein épanouissement de l’individu. Il ne faut pas compromettre quelque chose de séculaire et qui joue un tel rôle dans l’histoire de notre pays et de notre civilisation. Pour ma part je suis venue défendre à cette tribune l’église du village au même titre que je défendrais le Collège de France !

Voici ce que on peut lire dans ce livre de Maurice Barrès au sujet de notre église du XIIIème siècle, classée aux Monuments Historiques, et dont l’inscription de l’église de Saint-Gervais-sur-Couches (village de 200 habitants) aux Monuments historiques est signé le 30 août 1911 par Dujardin-Beaumetz (1 semaine après le vol de La Joconde au Louvre qui a marqué son ministère de la culture !).

Nous parlerons aussi d’un de nos vitrail qui est actuellement en péril ! et pour les jeunes nous les invitons à participer à un jeu de découverte des sculptures d’après des photographies.

Église de Saint-Gervais-sur-Couches 55 place Saint-Prothais 71490 Saint-Gervais-sur-Couches Saint-Gervais-sur-Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 86 88 39 32 En 2025, le thème est consacré au patrimoine architectural. C’est l’opportunité de venir admirer les bâtiments d’influence cistercienne de notre région, souvent du XIIIe siècle (abbayes mais aussi églises rurales d’influence cistercienne, granges et autres bâtiments agricoles d’origine cistercienne souvent moins connus). Ce sont des chefs-d’œuvre d’architecture (architecture romane bourguignonne avec introduction du gothique ayant des critères spécifiques : bâti en pierre massif, contreforts épais, clocher carré sur croix de transept, plan bernardin avec nef à 3 travées et chœur à chevet plat, portail avec trumeau médian ou tympan à croix pattée ou fleurdelisée et son encadrement par des pilastres, voussures en arcs brisés et croisées d’ogives, forts piliers aux décors de nature (feuillage, feuilles d’eau, floral). Ces églises rurales forment un héritage culturel qui est intéressant à découvrir. Vous pourrez accéder à certaines églises rurales ou bâtiments habituellement fermés pour mieux comprendre la richesse de ce patrimoine français, devenu international par la suite. Une liste de ces bâtiments à découvrir dans la région vous sera remise lors de votre visite Parking ombragé | Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Au début du XXe siècle, cette église fut défendue en 1911 par Maurice Barrès en personne à la Chambre des Députés, au cours d’un duel oratoire qui l’opposa au député d’Autun, Germain Perier et que de…

©Yves Faure