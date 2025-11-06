Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Maurice concert funk blues latin jazz Montargis

Maurice concert funk blues latin jazz

Maurice concert funk blues latin jazz Montargis jeudi 6 novembre 2025.

Maurice concert funk blues latin jazz

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-06 20:00:00
fin : 2025-11-06 22:30:00

Date(s) :
2025-11-06

Maurice concert funk blues latin jazz
4 musiciens intrépides qui mélangent les genres, du funk/pop au blues en passant par le latin et le jazz, avec les bonnes vibrations ! Guillaume Perrin-guitare, Slim Abida-bassiste, Laurent Sériès-batterie et Amy K-chanteuse compositrice. Avec le soutien de l’Agglomération Montargoise. 15  .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire  

English :

Mauritius: funk blues latin jazz concert

German :

Mauritius: Konzert funk blues latin jazz

Italiano :

Mauritius: concerto funk blues latin jazz

Espanol :

Mauricio: concierto de funk blues latin jazz

L’événement Maurice concert funk blues latin jazz Montargis a été mis à jour le 2025-10-29 par OT MONTARGIS