Maurice concert funk blues latin jazz Montargis

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-06 20:00:00
fin : 2025-11-06 22:30:00
2025-11-06
4 musiciens intrépides qui mélangent les genres, du funk/pop au blues en passant par le latin et le jazz, avec les bonnes vibrations ! Guillaume Perrin-guitare, Slim Abida-bassiste, Laurent Sériès-batterie et Amy K-chanteuse compositrice. Avec le soutien de l’Agglomération Montargoise. 15 .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
English :
Mauritius: funk blues latin jazz concert
German :
Mauritius: Konzert funk blues latin jazz
Italiano :
Mauritius: concerto funk blues latin jazz
Espanol :
Mauricio: concierto de funk blues latin jazz
