Maurice Dufrène et La Maîtrise des Galeries Lafayette, 1921-1941 Bibliothèque Forney Paris mardi 25 novembre 2025.
Débutant sa
carrière à l’époque de l’Art nouveau, notamment comme collaborateur de la
galerie La Maison moderne, de Julius Meier-Graefe, Maurice Dufrène fait partie
dans les années 1910 des pionniers de l’Art déco, dont il est l’un des principaux
représentants français dans l’entre-deux-guerres. C’est à l’automne 1921,
quelques mois après la liquidation de sa propre société de décoration, que
Dufrène est sollicité par les Galeries Lafayette pour prendre la direction
artistique de leur atelier d’art, qui prend le nom de La Maîtrise en 1922.
Cette
conférence abordera non seulement l’organisation même de l’atelier, au sein
duquel l’artiste avait de nombreux collaborateurs, mais aussi la grande
diversité de la production qui en résultait, depuis la conception des multiples
objets proposés sur les stands et dans les pages des catalogues du grand
magasin, jusqu’aux commandes d’importances qui lui furent passées (salles de
cinéma, casino de Challes-les-Eaux, Hôtel de Massa…), en passant par les divers
ensembles mobiliers exposés dans les Salons parisiens ou dans les Expositions
internationales.
Elle
abordera les évolutions stylistiques dont fait également part cette production
au cours des deux décennies durant lesquelles Dufrène dirige l’atelier, soit
jusqu’en 1941, date à laquelle l’entreprise est aryanisée.
–
Le conférencier
Jérémie
Cerman est professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université d’Artois,
à Arras. Spécialiste de l’histoire des arts décoratifs, en particulier aux
périodes Art nouveau et Art déco, il a consacré ses travaux au papier peint Art
nouveau, aux années 1910, à la circulation et aux usages des modèles
d’ornements, à l’activité des ateliers de dessin industriel, à l’art des
boutiques, au décorateur Maurice Dufrène (1876-1955) mais aussi aux liens entre
les pratiques sportives, les arts décoratifs, et les arts visuels. En 2025, il
a co-organisé le colloque international L’Art déco dans les territoires
dévastés (Lens et Arras) et co-coordonné le numéro d’In Situ. Revue des
patrimoines consacré à l’Art déco : https://journals.openedition.org/insitu/43887
Quelques années après la Première Guerre mondiale, les Galeries Lafayette ne tardèrent pas à suivre l’exemple du Printemps, qui avait créé l’atelier Primavera dès 1912, en ouvrant leur propre atelier d’art, La Maîtrise, dont ils confièrent la direction artistique au décorateur Maurice Dufrène
Le mardi 25 novembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation obligatoire
Public adultes.
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/