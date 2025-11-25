Maurice Dufrène et La Maîtrise des Galeries Lafayette, 1921-1941 Bibliothèque Forney Paris

Maurice Dufrène et La Maîtrise des Galeries Lafayette, 1921-1941 Bibliothèque Forney Paris mardi 25 novembre 2025.

Débutant sa

carrière à l’époque de l’Art nouveau, notamment comme collaborateur de la

galerie La Maison moderne, de Julius Meier-Graefe, Maurice Dufrène fait partie

dans les années 1910 des pionniers de l’Art déco, dont il est l’un des principaux

représentants français dans l’entre-deux-guerres. C’est à l’automne 1921,

quelques mois après la liquidation de sa propre société de décoration, que

Dufrène est sollicité par les Galeries Lafayette pour prendre la direction

artistique de leur atelier d’art, qui prend le nom de La Maîtrise en 1922.

Cette

conférence abordera non seulement l’organisation même de l’atelier, au sein

duquel l’artiste avait de nombreux collaborateurs, mais aussi la grande

diversité de la production qui en résultait, depuis la conception des multiples

objets proposés sur les stands et dans les pages des catalogues du grand

magasin, jusqu’aux commandes d’importances qui lui furent passées (salles de

cinéma, casino de Challes-les-Eaux, Hôtel de Massa…), en passant par les divers

ensembles mobiliers exposés dans les Salons parisiens ou dans les Expositions

internationales.

Elle

abordera les évolutions stylistiques dont fait également part cette production

au cours des deux décennies durant lesquelles Dufrène dirige l’atelier, soit

jusqu’en 1941, date à laquelle l’entreprise est aryanisée.

–

Le conférencier

Jérémie

Cerman est professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université d’Artois,

à Arras. Spécialiste de l’histoire des arts décoratifs, en particulier aux

périodes Art nouveau et Art déco, il a consacré ses travaux au papier peint Art

nouveau, aux années 1910, à la circulation et aux usages des modèles

d’ornements, à l’activité des ateliers de dessin industriel, à l’art des

boutiques, au décorateur Maurice Dufrène (1876-1955) mais aussi aux liens entre

les pratiques sportives, les arts décoratifs, et les arts visuels. En 2025, il

a co-organisé le colloque international L’Art déco dans les territoires

dévastés (Lens et Arras) et co-coordonné le numéro d’In Situ. Revue des

patrimoines consacré à l’Art déco : https://journals.openedition.org/insitu/43887

Quelques années après la Première Guerre mondiale, les Galeries Lafayette ne tardèrent pas à suivre l’exemple du Printemps, qui avait créé l’atelier Primavera dès 1912, en ouvrant leur propre atelier d’art, La Maîtrise, dont ils confièrent la direction artistique au décorateur Maurice Dufrène

Le mardi 25 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation obligatoire

Public adultes.

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/