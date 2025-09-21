Maurice Huyghes Des Etages, sa vie, une véritable odyssée Immeuble Droit et Justice 4, rue du Temple 97200 Fort-de-France Fort-de-France
Maurice Huyghes Des Etages, sa vie, une véritable odyssée Dimanche 21 septembre, 09h30 Immeuble Droit et Justice 4, rue du Temple 97200 Fort-de-France Martinique
Conférence publique gratuite, réservation préalable obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:30:00
Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T18:30:00
L’AAMFMAGC vous propose une conférence sur le thème :
Maurice Huyghes des Etages, sa vie, une véritable odyssée
Conférenciers :
Léo URSULET
Historien, spécialiste de la catastrophe de 1902 et de la franc-maçonnerie aux Antilles
Hector ELISABETH
Sociologue
Immeuble Droit et Justice 4, rue du Temple 97200 Fort-de-France Martinique
Parking sur la voie publique, le long de la rue du Temple
©AAMFMAGC