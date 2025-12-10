Maurice Rollinat en Brenne Le Blanc

Maurice Rollinat en Brenne

Conférence sur le thème de l’histoire locale, par Régis Crosnier, sécretaire de l’association Les Amis de Maurice Rollinat .

Au milieu des années 1890, Jules de Vorys invite son ami Maurice Rollinat, à venir chez lui à La Chaume. Il lui fait découvrir la Brenne et visiter le château du Bouchet. Maurice Rollinat écrira en souvenir de ces lieux L’étang Rouge , un de ses rares textes en prose. Nous évoquerons ce séjour et l’amitié ente Jules de Vorys et Maurice Rollinat. L’intervention comprendra la lecture de l’Étang Rouge , et des poèmes de Jules de Vorys et de Maurice Rollinat, dont certains mis en musique par Michel Caçao; elle sera illustrée de peintures à la cire de Catherine Réault-Crosnier. 3 .

