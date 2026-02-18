Maurice Rollinat, la liberté d’écrire Châteauroux

Maurice Rollinat, la liberté d’écrire

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Après-midi musico-littéraire avec l’association Les Amis de Maurice Rollinat.

Au programme des poèmes de Maurice Rollinat mis en musique par Michel Caçao, présentation par Pierre Brunaud de la vie de Charles-Jean (dit Philippe) Rollinat, oncle du poète, prêtre auprès des forçats de Cayenne puis prédicateur en Chine, conférence de Régis Crosnier Maurice Rollinat et la liberté d’écrire pour aborder ce qui a influencé le poète et quand sa liberté d’écrire a été contrainte ou au contraire libérée. Les poèmes illustrés par les peintures à la cire de Catherine Réault-Crosnier seront projetés sur écran et lus en alternance par quatre lecteurs dont Michel Caçao à la guitare ;

L’après-midi se clôturera avec une petite audition de musique traditionnelle berrichonne avec violon et cornemuse, par Gérard Guillaume. Réservation conseillée. .

