Maurizio Cattelan Le Centre Pompidou-Metz Metz

Cette conférence porte sur la parution exceptionnelle de deux ouvrages majeurs autour de l’artiste Maurizio Cattelan Maurizio Cattelan. Beware of Yourself , aux éditions Marsilio Arte, sous la direction de Roberta Tenconi et Vicente Todoli et Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou , aux éditions du Centre Pompidou-Metz, sous la direction de Maurizio Cattelan et Chiara Parisi.Roberta Tenconi et Chiara Parisi croiseront leurs regards sur cet artiste incontournable de la scène artistique internationale.

À l’issue de leur échange, une signature est organisée avec l’artiste.Tout public

This talk will focus on the exceptional publication of two major books on the artist Maurizio Cattelan: Maurizio Cattelan. Beware of Yourself , published by Marsilio Arte, edited by Roberta Tenconi and Vicente Todoli, and Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou , published by Editions du Centre Pompidou-Metz, edited by Maurizio Cattelan and Chiara Parisi, with Roberta Tenconi and Chiara Parisi combining their views on this key artist on the international art scene.

A signing session with the artist will follow.

