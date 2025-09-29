Mauvais genre au musée Marseille 6e Arrondissement

Mauvais genre au musée Marseille 6e Arrondissement lundi 29 septembre 2025.

Mauvais genre au musée

Lundi 29 septembre 2025 à partir de 18h.

Lundi 27 octobre 2025 à partir de 18h.

Lundi 24 novembre 2025 à partir de 18h.

Lundi 15 décembre 2025 à partir de 18h. De Baecque vente aux enchères Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-29 18:00:00

fin : 2025-10-27

Date(s) :

2025-09-29 2025-10-27 2025-11-24 2025-12-15

La salle des ventes De Baecque accueille un cycle de conférences sur l’art et l’histoire, proposé par ACC l’Association pour l’Histoire de l’Art et de l’Esthétique.

Ces conférences sont offertes par A.C.C., association pour l’histoire de l’art et l’esthétique, avec l’aide de ses partenaires.

Entrée libre et gratuite, sans réservation préalable. Des propositions de Jean-noël Bret.







Lundi 29 septembre à 18h Didier Rykner, conférence et signature





Les musées ne sont pas épargnés par la tendance actuelle à la déconstruction. Dans les pays anglosaxons,

mais également en France, un mouvement profond attaque leurs fondements même, réinventant

l’histoire comme elle aurait dû être, et non comme elle a été, se débarrassant de ce qui paraît aujourd’hui

choquant au regard de la morale, jusqu’à détruire les oeuvres.

Ce livre n’a pas pour objet de disséquer les causes de cette évolution d’autres s’y sont attelés et ont

retracé son histoire. L’objectif est de montrer, par de multiples exemples, comment bien loin de faire reculer

ce qu’ils prétendent dénoncer racisme, sexisme, homophobie… ceux qui prônent cette politique

contribuent en réalité à les promouvoir.

Ce mouvement, qui va de la littérature aux arts, en passant par les sciences, est en réalité une négation

des faits.





Après avoir rappelé quel est le rôle des musées et la raison de leur création, Didier Rykner montre

comment certains dévoient leurs missions en cherchant à transformer les collections et leur présentation.

Il élargit le débat au patrimoine et à l’histoire de l’art, devenus des outils de cette entreprise de réécriture

du monde tel qu’il est en un monde tel qu’ils voudraient qu’il soit, et qui n’est pas éloignée d’un certain

totalitarisme.





Didier Rykner est le fondateur et directeur de la rédaction de La Tribune de l’Art, un média influent engagé

au service de la défense du patrimoine. Journaliste d’investigation, il combat depuis des années le

traitement infligé au patrimoine. Il a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels notamment, aux Belles

Lettres, La Disparition de Paris (2022), Notre-Dame, une affaire d’État (2023) et le présent ouvrage.





Présentation Jean-Noël Bret.











Lundi 27 octobre à 18h la chartreuse de Marseille et le Ravissement de Marie Madeleine





Tableau de Michel Serre (1696), par Régis Bertrand, historien, et Elisabeth Mognetti, conservateur du patrimoine













Lundi 24 novembre à 18h qui a peur de l’archéologie ?





Par Jean-Paul Demoule, archéologue et préhistorien, et Alain Schnapp, historien et archéologue.













Lundi 15 décembre à 18h Guide de l’Egypte ancienne





Par Jean-Claude Golvin, architecte et dessinateur, et Aude Gros de Beler, égyptologue et éditrice. .

De Baecque vente aux enchères Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@accmarseille.org

English :

The De Baecque auction room hosts a series of lectures on art and history, organized by ACC l’Association pour l’Histoire de l’Art et de l’Esthétique.

German :

Im Auktionshaus De Baecque findet eine Vortragsreihe über Kunst und Geschichte statt, die von ACC l’Association pour l’Histoire de l’Art et de l’Esthétique angeboten wird.

Italiano :

La sala d’asta De Baecque ospita una serie di conferenze sull’arte e la storia, organizzate dall’ACC l’Association pour l’Histoire de l’Art et de l’Esthétique.

Espanol :

La sala de subastas De Baecque acoge un ciclo de conferencias sobre arte e historia, organizado por ACC l’Association pour l’Histoire de l’Art et de l’Esthétique.

L’événement Mauvais genre au musée Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille