Mauvais souvenirs militaires dans les espaces naturels. Comment dépolluer et renaturer ? Malmousque Marseille 7e Arrondissement

Mauvais souvenirs militaires dans les espaces naturels. Comment dépolluer et renaturer ?

Mercredi 24 septembre 2025 de 19h à 20h30. Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Le dernier mercredi de chaque mois à 19h, rencontres citoyennes autour de l’écologie et de l’environnement à la Station Marine d’Endoume.

Dans le cadre des conférences grand public des Mercredis d’Endoume, Thierry Dutoit, Ecologue, Directeur de recherches CNRS à l’IMBE et Emma Leone, doctorante en écologie à l’IMBE, nous proposent une conférence intitulée “ Mauvais souvenirs militaires dans les espaces naturels. Comment dépolluer et renaturer ?







La contamination des écosystèmes par des substances persistantes issus des munitions militaires est un phénomène très préoccupant notamment suite à l’extension des zones de conflits à travers le monde mais aussi, dans les zones d’anciens conflits ou possédant des sites d’entraînement militaire, de fabrication ou de destruction des munitions.





C’est notamment le cas de la plaine de Crau dans les Bouches-du-Rhône, un espace naturel remarquable aujourd’hui protégé mais qui présente de nombreux impacts d’activités militaires depuis la fin du 19e siècle. Des solutions fondées sur la nature pourraient-elles alors aider à dépolluer et renaturer cet écosystème tout en limitant les impacts sur sa flore et sa faune exceptionnelles ? .

Malmousque Chemin De la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43

English :

The last Wednesday of every month at 7pm, citizens? meetings on ecology and the environment at the Station Marine d?Endoume.

German :

Jeden letzten Mittwoch im Monat um 19 Uhr Bürgertreffen rund um Ökologie und Umwelt in der Station Marine d’Endoume.

Italiano :

L’ultimo mercoledì di ogni mese alle 19.00, i cittadini si incontrano per discutere di ecologia e ambiente presso la Station Marine d’Endoume.

Espanol :

El último miércoles de cada mes, a las 19.00 horas, los ciudadanos se reúnen para debatir sobre ecología y medio ambiente en la Estación Marítima de Endoume.

