Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MAVANK & KERPAK TETE DE CHOU Rennes

MAVANK & KERPAK TETE DE CHOU Rennes

MAVANK & KERPAK TETE DE CHOU Rennes samedi 18 avril 2026.

Lieu : TETE DE CHOU

Adresse : 15 rue Kléber, 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

MAVANK & KERPAK TETE DE CHOU Rennes Samedi 18 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine

Rap & Hip-Hop

Soirée Rap et Hip-Hop organisée par **936 Prod avec en première partie Juno + DJ set de GOOFA**
**Kerpark** : Beats hip-hop cinématographiques, trap orchestrale sombre et instrumentales soul.
[Instagram Goofa](https://www.instagram.com/goofa.3s/)
[Extrait Vidéo Mavank](https://www.youtube.com/watch?v=Xt52Y98Ehwk)
[Instagram Mavank](https://www.instagram.com/mavank.936/)
[Instagram Kerpak](https://www.instagram.com/kerpakalaprod/)
[Instagram 936Prod](https://www.instagram.com/936.prod/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T23:00:00.000+02:00

1
 

TETE DE CHOU 15 rue Kléber, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bonjour@tetedechoucafe.fr 09 53 88 72 02


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)