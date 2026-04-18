MAVANK & KERPAK TETE DE CHOU Rennes Samedi 18 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine

Rap & Hip-Hop

Soirée Rap et Hip-Hop organisée par **936 Prod avec en première partie Juno + DJ set de GOOFA**

**Kerpark** : Beats hip-hop cinématographiques, trap orchestrale sombre et instrumentales soul.

[Instagram Goofa](https://www.instagram.com/goofa.3s/)

[Extrait Vidéo Mavank](https://www.youtube.com/watch?v=Xt52Y98Ehwk)

[Instagram Mavank](https://www.instagram.com/mavank.936/)

[Instagram Kerpak](https://www.instagram.com/kerpakalaprod/)

[Instagram 936Prod](https://www.instagram.com/936.prod/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-18T23:00:00.000+02:00

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TETE DE CHOU 15 rue Kléber, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bonjour@tetedechoucafe.fr 09 53 88 72 02



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