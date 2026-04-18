MAVANK & KERPAK TETE DE CHOU Rennes
MAVANK & KERPAK TETE DE CHOU Rennes samedi 18 avril 2026.
MAVANK & KERPAK TETE DE CHOU Rennes Samedi 18 avril, 20h00 Ille-et-Vilaine
Rap & Hip-Hop
Soirée Rap et Hip-Hop organisée par **936 Prod avec en première partie Juno + DJ set de GOOFA**
**Kerpark** : Beats hip-hop cinématographiques, trap orchestrale sombre et instrumentales soul.
[Instagram Goofa](https://www.instagram.com/goofa.3s/)
[Extrait Vidéo Mavank](https://www.youtube.com/watch?v=Xt52Y98Ehwk)
[Instagram Mavank](https://www.instagram.com/mavank.936/)
[Instagram Kerpak](https://www.instagram.com/kerpakalaprod/)
[Instagram 936Prod](https://www.instagram.com/936.prod/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-18T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-18T23:00:00.000+02:00
1
TETE DE CHOU 15 rue Kléber, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bonjour@tetedechoucafe.fr 09 53 88 72 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Ateliers d’écriture, Café associatif des Gallets, Rennes 18 avril 2026
- Ateliers d’écriture Café associatif des Gallets Rennes 18 avril 2026
- BLACK BEAR X DIMANCHE BISTROT DIMANCHE BISTROT Rennes 18 avril 2026
- BLACK BEAR X DIMANCHE BISTROT BLACK BEAR Rennes 18 avril 2026
- DELBARD + DJ BISTROT DE LA CITÉ Rennes 18 avril 2026