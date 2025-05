Mavrathon – Librairie sammielloise Saint-Mihiel, 17 mai 2025 10:00, Saint-Mihiel.

Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 18:00:00

2025-05-17

La compagnie Mavra vous donne rendez-vous pour une journée performative à Saint-Mihiel !Tout public

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 02 87

English :

Compagnie Mavra invites you to Saint-Mihiel for a day of performance!

German :

Die Kompanie Mavra lädt Sie zu einem performativen Tag in Saint-Mihiel ein!

Italiano :

Unitevi a Mavra per una giornata di spettacolo a Saint-Mihiel!

Espanol :

Únase a Mavra en una jornada de espectáculo en Saint-Mihiel

