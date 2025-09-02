MAWLANA La Station théâtre Louverné

MAWLANA La Station théâtre Louverné vendredi 6 mars 2026.

MAWLANA La Station théâtre Louverné 6 et 7 mars 2026 Tarif plein : 11€ – Tarif réduit : 7€ (si QF< 500€) Le jeune Abed, fils du recteur d’une mosquée, raconte son émancipation des carcans familial et social en passant outre les interdits. Mais rejeté de la confrérie soufie,quel chemin lui reste-t-il ? Mawlana ------- ### inspiré de la pièce éponyme de Fares Al-Zahaby Théâtre, monologue, en arabe surtitré à partir de 15 ans Jeu et mise en scène de Nawar Bulbul Traduction française de Vanessa Guéno À travers les personnages qui jalonnent son itinéraire de vie, le jeune Abed, fils du recteur d’une mosquée de Damas, raconte son émancipation des carcans familial et social. Rupture consommée par sa rencontre avec Omran, artiste peintre, Abed passe outre les interdits : danser, chanter, penser et aimer librement. Mais il est rejeté de la confrérie soufie qui échappe pourtant au contrôle de l’Islam par le régime. Quel chemin lui reste-t-il ? Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-03-06T20:00:00.000+01:00 Fin : 2026-03-07T21:30:00.000+01:00 1 https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/mawlana-vendredi-6-mars-2026-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre/evenements/mawlana-samedi-7-mars-2026-a-20h https://www.helloasso.com/associations/la-station-theatre resalastationtheatre@gmail.com La Station théâtre 35520 Mézière Louverné 53950 Mayenne