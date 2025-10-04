Max fait son cartoon Médialudo Gérard Philipe Saint-Jean-de-la-Ruelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Pour l’occasion, la Médialudo se pare d’une nouvelle décoration, pour une plongée dans les mondes imaginaires. Avec « Max fait son cartoon », Max’ Studio mêle dessin, humour, musique et mise en scène.

Costumé pour l’occasion, Max entre en scène avec énergie pour croquer les visages du public en direct, avec malice et bienveillance.

Chaque trait s’anime au rythme d’une bande-son dynamique, renforçant l’ambiance joyeuse et décalée du spectacle.

Et pour prolonger la magie, chaque visiteur peut repartir avec son portrait : un souvenir original et personnalisé d’un instant inoubliable.

Médialudo Gérard Philipe 11 Place Condorcet Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire 0164102933 https://www.grandparissud.fr/sortir/ https://www.facebook.com/p/M%C3%A9dialudo-de-Vert-Saint-Denis-100064726086922/?locale=fr_FR Un parking juste devant la médialudothèque, et une gare à 10 mn en voiture dans la ville collée Cesson.

