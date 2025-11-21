Max Lejeune (1909-1995) Abbeville

Max Lejeune (1909-1995)

Place Max Lejeune Abbeville Somme

Début : 2025-11-21

fin : 2025-12-12

2025-11-21

Dans la cadre de l’anniversaire des 30 ans de sa disparition.

Parlementaire sans discontinuer de 1936 à 1995, ministre à 11 reprises de 1946 à 1959, Max Lejeune a également été président du Conseil Général de la Somme de 1945 à 1988 une carrière politique exceptionnelle. Cette exposition permet de découvrir ou redécouvrir l’étonnant parcours de celui qui fut maire d’Abbeville de 1947 à 1989.

1er étage, Hôtel de Ville

Place Max Lejeune Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

To mark the 30th anniversary of his death.

Max Lejeune was an uninterrupted member of parliament from 1936 to 1995, and a minister 11 times between 1946 and 1959. He was also president of the Conseil Général de la Somme from 1945 to 1988: an exceptional political career. This exhibition is an opportunity to discover or rediscover the astonishing career of the man who was mayor of Abbeville from 1947 to 1989.

1st floor, Hôtel de Ville

German :

Im Rahmen des 30. Jahrestags seines Verschwindens.

Max Lejeune war von 1936 bis 1995 ununterbrochen Parlamentarier, von 1946 bis 1959 elfmal Minister und von 1945 bis 1988 auch Präsident des Generalrats des Departements Somme: eine außergewöhnliche politische Karriere. Diese Ausstellung bietet die Möglichkeit, die erstaunliche Laufbahn des Mannes, der von 1947 bis 1989 Bürgermeister von Abbeville war, zu entdecken oder wiederzuentdecken.

1. Stock, Rathaus

Italiano :

In occasione del 30° anniversario della sua morte.

Deputato ininterrottamente dal 1936 al 1995, ministro per 11 volte tra il 1946 e il 1959, Max Lejeune è stato anche presidente del Conseil Général de la Somme dal 1945 al 1988: una carriera politica eccezionale. Questa mostra è un’occasione per scoprire o riscoprire la sorprendente carriera dell’uomo che fu sindaco di Abbeville dal 1947 al 1989.

1° piano, Municipio

Espanol :

Con motivo del 30º aniversario de su muerte.

Diputado ininterrumpido de 1936 a 1995, ministro 11 veces entre 1946 y 1959, Max Lejeune fue también Presidente del Consejo General de la Somme de 1945 a 1988: una carrera política excepcional. Esta exposición es una oportunidad para descubrir o redescubrir la asombrosa carrera del que fuera alcalde de Abbeville de 1947 a 1989.

1ª planta del Ayuntamiento

