Max Livio & Grizou + Guests Djs Cholet
Max Livio & Grizou + Guests Djs Cholet vendredi 14 novembre 2025.
Max Livio & Grizou + Guests Djs
2 Place Saint Pierre Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 19:45:00
fin : 2025-11-15 05:00:00
Date(s) :
2025-11-14 2025-11-15
.
2 Place Saint Pierre Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 66 91 31 71 lebaroufcholet@orange.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Max Livio & Grizou + Guests Djs Cholet a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme du Choletais