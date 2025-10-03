Max Rouquette Médiathèque Emile Zola Montpellier

Max Rouquette 3 – 5 octobre Médiathèque Emile Zola Hérault

Entrée gratuite, vitrine au RDC

Début : 2025-10-03T12:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-05T14:30:00 – 2025-10-05T18:00:00

Du 30 août au 18 octobre, venez découvrir au rez-de-chaussée de la médiathèque Émile Zola une partie du fonds d’archives de Max Rouquette (1909-2005), auteur emblématique du classique de la littérature occitane contemporaine Verd paradís (Vert paradis).

En savoir plus : https://mediatheques.montpellier3m.fr/Default/patrimoine-fonds-languedoc.aspx

Médiathèque Emile Zola 218 boulevard de l’Aéroport International 34000 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 67 34 87 00 https://mediatheques.montpellier3m.fr/ [{« link »: « https://mediatheques.montpellier3m.fr/Default/patrimoine-fonds-languedoc.aspx »}] La médiathèque peut accueillir simultanément 2300 personnes et offre 1400 places assises.

Accessible sur 5 niveaux, la médiathèque Émile Zola comprend notamment un Forum de l’Actualité, un Entresol Musique & Danse, un espace Jeux Vidéo, une ludothèque, une mezzanine Cinéma et l’espace Homère dédié aux personnes malvoyantes ou non-voyantes.

La Ruche des Livres propose aux partenaires éducatifs (écoles, crèches, associations…) un ensemble de ressources pédagogiques pour les enfants, de la naissance à la fin du primaire.

Des salles de travail et deux salles de rencontres et de projections complètent cette riche offre de services. Elle est desservie par le tramway, ligne 1 et 4 station « Place de l’Europe » et est aussi directement accessible en voiture « Parking Europa »

©Médiathèque Emile Zola – Montpellier Méditerranée Métropole