Maxence Cyrin le piano néo-classique piano pop moderne Arès

Maxence Cyrin le piano néo-classique piano pop moderne

Espace Brémontier Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Comment transformer Where Is My Mind des Pixies en une version piano solo, cumuler 150 millions d’écoutes et marquer la musique néoclassique ? Maxence Cyrin y parvient, alliant virtuosité et émotion dans son album Springsong. Inspiré par ses voyages, il y mêle espoir et mélancolie, composant des pièces courtes, presque pop, évoquant la concision d’Erik Satie. Autodidacte aux racines pop et électroniques, il décrit sa musique comme un journal intime, une suite de

nouvelles sonores où chaque morceau capture une émotion, un instant. Un univers à la fois personnel et universel.

Tout public Tarif plein à 17€, tarif à réduit 12€.

Placement libre assis.

Billetterie en ligne sur espacebremontier-ares.fr.

Renseignements au 05 56 03 93 03.

Lieu Espace Brémontier. .

Espace Brémontier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

