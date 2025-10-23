Maxi atelier enfant Belle Flore Fléré-la-Rivière

Culture et découverte propose de nombreuses activités, ateliers pour adultes et enfants On découvre, on s’amuse, on apprend… en bougeant doucement et localement.

Les ateliers Culture et Découverte vous proposent découvertes et création autour de la flore d’automne ! Rencontre avec Sandrine Martin de Fleurs et la Rivière autour des plantes et fleurs à composer et du métier de fleuriste, balade découverte de la glane pour créer une composition de saison à ramener à la maison. Prise en charge des enfants à 100% (sans adulte).

Réservation au 06 41 16 84 41

Dès 6 ans. 32 .

2 Rue de la Gare Fléré-la-Rivière 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 16 84 41 ateliercultureetdecouverte@gmail.com

