Maxi loto au profit de la lutte contre le cancer Avenue Robert COLL Argelès-Gazost

Maxi loto au profit de la lutte contre le cancer

Avenue Robert COLL ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Organisé par le Lions’Club et le Rotary Club, maxi loto dans les communes d’Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac et Omex.

Nombreux lots à gagner, pour la bonne cause. .

Avenue Robert COLL ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 58 45 72 32 mjp.castera@hotmail.fr

English :

Organized by the Lions’ Club and the Rotary Club, maxi loto in the communes of Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac and Omex.

German :

Organisiert vom Lions’Club und dem Rotary Club, Maxi-Lotto in den Gemeinden Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac und Omex.

Italiano :

Organizzato dal Lions Club e dal Rotary Club, maxi loto nei comuni di Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac e Omex.

Espanol :

Organizado por el Club de Leones y el Club Rotario, maxi loto en los municipios de Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac y Omex.

