Maxi loto au profit de la lutte contre le cancer Avenue Robert COLL Argelès-Gazost

Maxi loto au profit de la lutte contre le cancer
Avenue Robert COLL ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-14 20:30:00
Organisé par le Lions’Club et le Rotary Club, maxi loto dans les communes d’Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac et Omex.
Nombreux lots à gagner, pour la bonne cause. .
Avenue Robert COLL ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 58 45 72 32 mjp.castera@hotmail.fr
English :
Organized by the Lions’ Club and the Rotary Club, maxi loto in the communes of Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac and Omex.
German :
Organisiert vom Lions’Club und dem Rotary Club, Maxi-Lotto in den Gemeinden Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac und Omex.
Italiano :
Organizzato dal Lions Club e dal Rotary Club, maxi loto nei comuni di Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac e Omex.
Espanol :
Organizado por el Club de Leones y el Club Rotario, maxi loto en los municipios de Argelès-Gazost, Cauterets, Louey, Lourdes, Pouzac y Omex.
