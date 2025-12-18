Maxi loto du Lions club de La Baule Côte d’Amour Salle des Floralies La Baule-Escoublac
Début : 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31 23:30:00
Animé par Gilles. À gagner 5 000 € de bons d’achat dans une grande surface de Guérande (dont lot surprise 300 € et gros lots de 1 300, 500 et 250 €).
Ouverture à 18 h, pas de réservation.
Sur place bar, sandwiches, pâtisseries. .
Salle des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire lionsclub.LBCA@gmail.com
