Maxi loto Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur

Maxi loto

Avenue de Saint-Sauveur Au forum de Luz Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Comme chaque année, les clubs du Lions et du Rotary organisent leur Maxi Loto.

Quatre parties sont organisées au cours de cette soirée dotée de nombreux lots comme une voiture, un scooter, une trottinette électrique, un vtt, des tablettes et d’autres cadeaux…

Venez participer à cet évènement pour passer un bon moment, et potentiellement repartir avec un des nombreux gains présents.

Cette manifestation reverse l’intégralité de ses gains à la lutte départementale contre le cancer.

English :

Like every year, the Lions and Rotary clubs organize their Maxi Loto.

Four games are organized during the evening, with prizes including a car, a scooter, an electric scooter, a mountain bike, tablets and other gifts…

Come and take part in this event to have a good time, and potentially walk away with one of the many prizes on offer.

All proceeds from the event will be donated to the departmental fight against cancer.

German :

Wie jedes Jahr veranstalten die Lions- und Rotary-Clubs ihr Maxi-Lotto.

Im Laufe des Abends werden vier Spiele organisiert, bei denen zahlreiche Preise wie ein Auto, ein Roller, ein Elektroroller, ein Mountainbike, Tablets und andere Geschenke verlost werden…

Kommen Sie zu dieser Veranstaltung, um eine gute Zeit zu verbringen und möglicherweise einen der zahlreichen Gewinne mit nach Hause zu nehmen.

Die Veranstaltung spendet alle Gewinne an den Kampf gegen den Krebs.

Italiano :

Come ogni anno, i club Lions e Rotary organizzano la loro Maxi Loto.

Durante la serata si svolgeranno quattro giochi, con premi che comprendono un’auto, uno scooter, un monopattino elettrico, una mountain bike, tablet e altri regali…

Venite a questo evento per divertirvi e per aggiudicarvi uno dei tanti premi in palio.

Tutti i proventi di questo evento saranno devoluti alla lotta dipartimentale contro il cancro.

Espanol :

Como cada año, los clubes de Leones y de Rotarios organizan su Maxi Loto.

Se jugarán cuatro partidas durante la velada, con premios que incluyen un coche, un scooter, un patinete eléctrico, una bicicleta de montaña, tabletas y otros regalos….

Ven a pasar un buen rato y podrás llevarte uno de los muchos premios que se ofrecen.

Todos los beneficios de este evento se destinarán a la lucha departamental contra el cáncer.

