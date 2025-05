MaXi-Race du lac d’Annecy – Avenue du Petit Port Annecy, 30 mai 2025 07:00, Annecy.

La MaXi-Race du lac d’Annecy est une course à pied exceptionnelle dans un environnement d’exception en montagne ! C’est avant tout une aventure sportive et humaine, faite « par des coureurs, pour des coureurs ».

Annecy 74000 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes inscriptionmaxirace@gmail.com

Human and sporting adventure, the « MaXi-Race du lac d’Annecy » of lake Annecy is made « by runners, for runners ». Differents races offer the opportunity for all athletes to participate in this celebration of trail-running, whatever their level.

Der MaXi-Race des Sees von Annecy ist ein besonderer Lauf in einer besonderen Umgebung! Vor allem aber ist er ein sportliches und menschliches Abenteuer, das „von Läufern für Läufer“ ausgedacht wurde.

MaXi-Race del Lago di Annecy è un’eccezionale corsa pedestre in una cornice eccezionale! Ma significa prima di tutto un’avventura sportiva e umana fatta “da corridori, per i corridori”.

La MaXi-Race du lac d’Annecy es una carrera a pie excepcional en un entorno de montaña excepcional Ante todo, es una aventura deportiva y humana, corrida « por corredores, para corredores ».

