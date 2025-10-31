Maxi Trouille à Troglo Dégusto à Bourré Montrichard Val de Cher

Maxi Trouille à Troglo Dégusto à Bourré Montrichard Val de Cher vendredi 31 octobre 2025.

Maxi Trouille à Troglo Dégusto à Bourré

59 route des Vallées Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Oserez-vous descendre dans les profondeurs de la pierre ? À la lueur des lanternes, nos galeries troglodytiques se transforment en un dédale d’ombres et de murmures.

Maxi Trouille à Troglo Dégusto à Bourré. Oserez-vous descendre dans les profondeurs de la pierre ? À la lueur des lanternes, nos galeries troglodytiques se transforment en un dédale d’ombres et de murmures. Entre frissons et découvertes, laissez-vous guider dans ce monde souterrain où l’histoire se mêle aux légendes…Une balade hors du temps, un peu effrayante mais surtout inoubliable… L’expérience sera suivie d’un verre d’après frayeur. Les déguisements sont les bienvenus. Une immersion intense, réservée aux plus courageux! .

59 route des Vallées Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 09 82 69 troglodegusto41@gmail.com

English :

Do you dare to descend into the depths of stone? By lantern light, our troglodytic galleries are transformed into a maze of shadows and whispers.

German :

Trauen Sie sich, in die Tiefen des Steins hinabzusteigen? Im Schein der Laternen verwandeln sich unsere Höhlengänge in ein Labyrinth aus Schatten und Flüstern.

Italiano :

Avete il coraggio di scendere nelle profondità della pietra? Alla luce delle lanterne, le nostre gallerie trogloditiche si trasformano in un labirinto di ombre e sussurri.

Espanol :

¿Te atreves a descender a las profundidades de la piedra? A la luz de las linternas, nuestras galerías trogloditas se transforman en un laberinto de sombras y susurros.

L’événement Maxi Trouille à Troglo Dégusto à Bourré Montrichard Val de Cher a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT41