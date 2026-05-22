Maxi-visite guidée Dimanche sans fin Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

Maxi-visite guidée Dimanche sans fin

Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-27

Investissant tous les espaces du musée, l’exposition présente des œuvres majeures de la collection du Centre Pompidou, à l’instar du mythique mur de l’atelier d’André Breton, dans un dialogue inédit avec les œuvres de l’artiste international Maurizio Cattelan. Suivant les 27 entrées d’un abécédaire, elle aborde la notion de dimanche soulevant des questions sociales, politiques et esthétiquesAvec la Maxi visite, découvrez pendant deux heures la richesse de l’exposition Dimanche sans fin. Maurizio Cattelan et la collection du Centre Pompidou.Tout public

6 .

Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Taking over all areas of the museum, the exhibition presents major works from the Centre Pompidou collection, such as the mythical André Breton studio wall, in an original dialogue with works by international artist Maurizio Cattelan. Following the 27 entries of an alphabet book, the exhibition explores the notion of Sunday , raising social, political and aesthetic questionsWith the Maxi visite, discover the richness of the exhibition Dimanche sans fin for two hours. Maurizio Cattelan and the Centre Pompidou collection.

L’événement Maxi-visite guidée Dimanche sans fin Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ