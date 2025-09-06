Maxiavalanche Ax 3 Domaines Station Ax-les-Thermes

Maxiavalanche Ax 3 Domaines Station Ax-les-Thermes jeudi 4 septembre 2025.

Ariège

Maxiavalanche Ax 3 Domaines Station Ax 3 Domaines Ax-les-Thermes Ariège

Tarif : 65 – 65 – 70 EUR

Date :

Début : Vendredi 2025-09-04

fin : 2025-09-07



2025-09-04

Pure expression de ce que représente le VTT Enduro, les « Maxiavalanche » sont une série de compétitions Enduro Mass Start (départ en ligne) sur des parcours spécialement sélectionnés, variant entre 1000 et 1500m de dénivelé.

Station Ax 3 Domaines

Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie +33 4 93 43 51 54 info@uccsportevent.com

English : Maxiavalanche

A pure expression of what Enduro mountain biking is all about, the « Maxiavalanche » are a series of Mass Start Enduro competitions on specially selected courses ranging from 1000 to 1500m in altitude.

German :

Als reiner Ausdruck dessen, was Enduro-Mountainbiking bedeutet, sind die « Maxiavalanche » eine Reihe von Enduro-Mass-Start-Wettbewerben (Massenstart) auf speziell ausgewählten Strecken, die zwischen 1000 und 1500 Höhenmetern variieren.

Italiano :

Espressione pura di ciò che è l’Enduro in mountain bike, le « Maxiavalanche » sono una serie di gare di Enduro con partenza di massa su percorsi appositamente selezionati, che variano tra i 1000 e i 1500 metri di dislivello.

Espanol : Maxiavalancha

La « Maxiavalanche », expresión pura de lo que es el Enduro en bicicleta de montaña, es una serie de competiciones de Enduro de salida en masa (que comienzan en fila) en recorridos especialmente seleccionados, que varían entre 1000 y 1500m de desnivel.

