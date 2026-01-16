Maxime Della Coletta en concert association La Coccinelle Allègre

Maxime Della Coletta en concert

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Venez écouter Maxime Della Coletta, chanteur et guitariste Brassens, Renaud et Anne Sylvestre l’ont poussé à écrire des chansons, Francis Cabrel, John Mayer ou encore Mark Knopfler ont propagé le virus de la guitare dans ses mains.

.

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and listen to Maxime Della Coletta, singer and guitarist: Brassens, Renaud and Anne Sylvestre inspired him to write songs, while Francis Cabrel, John Mayer and Mark Knopfler spread the guitar virus in his hands.

L’événement Maxime Della Coletta en concert Allègre a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay