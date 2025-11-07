MAXIME JALLON CHANTE CABREL Agde

25 Rue de la République Agde Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Concert de Max Jallon et ses musiciens.

Avec Maxime Jallon, chant, guitare, accordéon

Wakan Tronquet, guitares,

Benoît guillou, harmonica, percussions, guitare électrique, piano

Benjamin Michel, basse.

Pendant ces pèriodes de confinement, nous avons eu le temps de ressortir les guitares et de revenir aux sources. Par envie, par plaisir, nous avons renoué avec le répertoire de Francis Cabrel.

Chemin faisant, l’idée nous est venue de partager avec vous et de créer un spectacle, un hommage musical et poétique, à l’image de l’artiste. Retrouvez avec nous, avec 4 artistes sur scène accordéon, percussions, guitares, harmonica, ses plus belles chansons reproduites avec beaucoup de fidélité, épurées accoustiques.

Sur réservation https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-AGDE_SAISON_CULTURELLE .

25 Rue de la République Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 67 80 theatreagathois@ville-agde.fr

English :

Concert by Max Jallon and his musicians.

German :

Konzert von Max Jallon und seinen Musikern.

Italiano :

Concerto di Max Jallon e dei suoi musicisti.

Espanol :

Concierto de Max Jallon y sus músicos.

