Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Maxime Penet dans C’était mieux avant à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

On entend partout que c’était mieux avant.

Que notre époque va droit dans le mur et que le passé, le vrai, avait quand même plus d’allure.

Pour vérifier cette théorie, ce spectacle convoque les figures intouchables de notre histoire et les jette en plein cœur de nos absurdités contemporaines.

À travers un choc féroce entre les siècles, ce seul-en-scène satirique déconstruit la nostalgie à la catapulte. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Maxime Penet dans C’était mieux avant à L’improviste

L’événement Maxime Penet dans C’était mieux avant à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme