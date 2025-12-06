Maxime Roman en concert à la bibliothèque Hergé Bibliothèque Hergé Paris
Maxime Roman en concert à la bibliothèque Hergé Bibliothèque Hergé Paris samedi 6 décembre 2025.
Auteur-compositeur-interprète, Maxime Roman vous invite à découvrir un répertoire vibrant de chansons françaises originales, qui lui ont notamment permis d’être sélectionné par la Sacem pour le dispositif « Raconte-moi ta vie« . Des compositions nées à Paris, prêtes à s’envoler vers des horizons inexplorés.
Plus d’informations : Maxime Roman sur Groover
Maxime Roman est par ailleurs créateur de spectacles et contes musicaux, et enseigne au conservatoire.
Dans le cadre des répéthèques proposées par les bibliothèques de Paris, la bibliothèque Hergé a le plaisir d’accueillir Maxime Roman, samedi 6 décembre à 16h.
Le samedi 06 décembre 2025
de 16h00 à 17h30
gratuit
Entrée libre
Tout public.
Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris
+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr