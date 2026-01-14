Maxime Sanchez en concert piano solo, au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

A Paris, il multiplie les expériences musicales.

Parmi les projets marquants de sa carrière de sideman, le travail avec François Jeanneau au Pandemonium, le groupe de Magik Malik « Jazz Association », le groupe du Saxophoniste Belge Toine Thys « Orlando » et son travail aux côtés de David Enhco (Keyston Big Band, 4tet avec Maitrises etc.). Et ses projets de cœurs en tant que leader ou co-leader : FLASH PIG, KEPLER, et son nouveau Trio « Standards ».

En 2018, Maxime s’est révélé aux yeux du monde du jazz en devenant l’un des très rares musiciens européens à inscrire son nom au palmarès de la célèbre Thelonious Monk Competition, à laquelle il termine troisième.

Maxime Sanchez : piano

La Jazz Station (Bruxelles) au 38Riv

Rencontres franco-belges

À l’occasion de ses 20 ans, la Jazz Station, véritable maison du jazz bruxellois nichée dans une ancienne gare, s’installe à Paris le temps d’une semaine. Le 38Riv lui offre une carte blanche, symbole d’une rencontre artistique franco-belge riche et vibrante. Concerts, découvertes, échanges : l’événement promet de mettre en lumière toute la diversité et l’énergie de la scène actuelle jazz belge.

Plus qu’un simple club, la Jazz Station est un lieu en perpétuel mouvement où la musique se décloisonne, se réinvente et se partage avec tous les publics. Cette collaboration n’est qu’une étape d’un dialogue au long cours : en 2028, le 38Riv viendra fêter à Bruxelles ses 20 ans. Ensemble, ils célèbrent une amitié musicale où le jazz reste, plus que jamais, vivant et fédérateur.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — Maxime Sanchez commence le piano à 4 ans à SEOUL (en Corée du sud). Il découvre le jazz en région toulousaine et entre au collège de Marciac (horaires aménagés). En 2006 il déménage à Paris et intègre deux ans plus tard la classe de jazz du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP).

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

