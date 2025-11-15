Maxime Sanchez – Le grand écran du bout des doigts LE BAL BLOMET Paris

Maxime Sanchez – Le grand écran du bout des doigts LE BAL BLOMET Paris samedi 15 novembre 2025.

Le Jazz au cinéma !

De Ennio Morricone à Radiohead, de Ellington à Mancini, de John Barry à Massive Attack, de Audrey Hepburn à Burt Lancaster … Maxime Sanchez présente son histoire du cinéma. Spectateur avide au delà des genres, il nous invite à une traversée intemporelle au gré de ses inspirations.

On passe par un bar enfumé sous l’occupation, par Hong Kong, la cinquième avenue et les urgences, guidés par un piano qui se fait narrateur et orchestre.

Maxime revient dans l’écrin unique du Bal Blomet après une mémorable soirée Ellington, une occasion d’entendre un des pianistes jazz les plus originaux et émouvants d’aujourd’hui.

Le samedi 15 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Normal : 22 EUR

Tarif Réduit : 15 EUR Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

