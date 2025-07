Maxouwood 2025: Retour dans le passé Maxou

Début : 2025-08-08 15:00:00

fin : 2025-08-10 23:30:00

2025-08-08

Tous les deux ans, venez assister au festival de cinéma en plein air de Maxou. L’aventure sera mise à l’honneur cette année.

Cet évènement est surtout destiné aux familles et groupes d’amis qui aiment le cinéma pour le rêve, l’évasion et l’émotion que ce dernier peut procurer.

La présence de nombreux enfants accompagnés de leurs parents a d’ailleurs été une des caractéristiques de nos festivals passés.

Objectifs du festival:

Donner accès à des classiques du cinéma d’Hollywood qui ne sont pas toujours disponibles sur grand écran.

Permettre aux spectateurs de regarder les films sous un angle différent.

Rappeler que ces films sont faits pour être vus sur grand écran et non à la TV effet de spectacle, « magie » d’Hollywood.

Offrir la possibilité d’un évènement simple, champêtre.

Encourager le tourisme dans le Lot.

Des projections spécialement prévues pour les enfants dans l’après-midi.

Vendredi 8 août:

15h00, en salle de projection: « M. Peabody et Sherman, les voyages dans le temps »

19h30: concert avec le groupe Simple Five

21h30, projection en plein air: « Retour vers le futur » 5€

Samedi 9 août:

15h00, en salle de projection: « Bienvenue chez les Robinson »

19h30: concert avec le groupe La P’tite Sophie

21h30, projection en plein air: « Retour vers le futur 2 » 5€

Dimanche 10 août:

15h00, en salle de projection: « Un raccourci dans le temps »

19h30: concert avec le groupe Groom

21h00, tirage de la tombola

21h30, projection en plein air « Retour vers le futur 3 » 5€

Sur place buvette et petite restauration.

Pique-nique possible.

Pour les soirées, ne pas oublier sièges pliants et couvertures chaudes. 5 .

Maxouwood Maxou 46090 Lot Occitanie +33 6 89 24 02 26

English :

Every two years, come and enjoy the Maxou open-air film festival. This year’s theme is adventure.

This event is especially aimed at families and groups of friends who love cinema for the dreams, escapism and emotion it can provide.

In fact, the presence of many children accompanied by their parents has been one of the hallmarks of our past festivals.

Festival objectives:

Provide access to Hollywood classics not always available on the big screen.

Enable viewers to see films from a different angle.

Remind people that these films are meant to be seen on the big screen, not on TV: the spectacle effect, the « magic » of Hollywood.

Offer the possibility of a simple, country-style event.

Encourage tourism in the Lot.

Special afternoon screenings for children.

German :

Besuchen Sie alle zwei Jahre das Open-Air-Kinofestival in Maxou. In diesem Jahr wird das Thema Abenteuer im Mittelpunkt stehen.

Diese Veranstaltung richtet sich vor allem an Familien und Gruppen von Freunden, die das Kino wegen der Träume, der Flucht und der Emotionen lieben, die es auslösen kann.

Die Anwesenheit vieler Kinder in Begleitung ihrer Eltern war eines der Merkmale unserer vergangenen Festivals.

Ziele des Festivals:

Zugang zu Klassikern des Hollywood-Kinos, die nicht immer auf der großen Leinwand zu sehen sind.

Den Zuschauern die Möglichkeit geben, die Filme aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.

Daran erinnern, dass diese Filme für die Großleinwand und nicht für das Fernsehen gemacht sind: Show-Effekt, « Magie » von Hollywood.

Die Möglichkeit einer einfachen, ländlichen Veranstaltung anbieten.

Den Tourismus im Departement Lot fördern.

Speziell für Kinder vorgesehene Vorführungen am Nachmittag.

Italiano :

Ogni due anni, partecipate al festival cinematografico all’aperto Maxou. Quest’anno il tema è l’avventura.

L’evento è rivolto soprattutto alle famiglie e ai gruppi di amici che amano il cinema per il sogno, l’evasione e l’emozione che sa regalare.

La presenza di un gran numero di bambini accompagnati dai loro genitori è stata una caratteristica dei nostri festival passati.

Obiettivi del festival:

Offrire l’accesso a film classici di Hollywood che non sono sempre disponibili sul grande schermo.

Permettere agli spettatori di guardare i film da una prospettiva diversa.

Ricordare che questi film sono stati realizzati per essere visti sul grande schermo e non in TV: l’effetto spettacolo, la « magia » di Hollywood.

Offrire la possibilità di un evento semplice e rurale.

Incoraggiare il turismo nel lotto.

Proiezioni pomeridiane speciali per i bambini.

Espanol :

Cada dos años, venga al festival de cine al aire libre de Maxou. El tema de este año es la aventura.

Este evento está especialmente dirigido a familias y grupos de amigos que aman el cine por los sueños, la evasión y la emoción que puede proporcionar.

La presencia de un gran número de niños acompañados de sus padres también ha sido una característica de nuestros festivales anteriores.

Objetivos del festival:

Dar acceso a películas clásicas de Hollywood que no siempre están disponibles en la gran pantalla.

Permitir a los espectadores ver las películas desde un ángulo diferente.

Recordar a la gente que estas películas se hicieron para verlas en la gran pantalla y no en la televisión: el efecto espectáculo, la « magia » de Hollywood.

Ofrecer la posibilidad de un evento sencillo y rural.

Fomentar el turismo en el Lot.

Proyecciones especiales para niños por la tarde.

