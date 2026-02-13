Maxwell et Tadek, Salle George Brassens, Saint-Médard-en-Jalles

Maxwell et Tadek Mercredi 18 février, 14h00, 18h30 Salle George Brassens Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T14:00:00+01:00 – 2026-02-18T15:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T18:30:00+01:00 – 2026-02-18T19:30:00+01:00

Deux musiciens sur scène, une invitation au voyage et à l’onirisme par les souvenirs, en résonance avec le présent. Un univers pop, coloré… et bricolé.

En rentrant d’un voyage en famille, deux musiciens ramènent avec eux leur malle remplie de souvenirs.

Ils y retrouvent des cassettes, instruments et jouets qui les ont bercés pendant leur enfance en France et en Italie. Un battle musical s’ensuit, teinté de nostalgie, autour de deux cultures, où s’entremêlent instruments bricolés et conventionnels. Lorsqu’ils découvrent deux cassettes très singulières : Maxwell et Tadek.

Soudain, ces enregistrements du passé s’animent et entraînent les musiciens dans un dialogue entre leur soi enfant et adulte.

De cette traversée temporelle et interculturelle, nous allons découvrir que ces deux enfances différentes recèlent bien des similitudes, tant dans l’innocence et la naïveté que dans l’espièglerie.

Informations pratiques :

Spectacle sur réservation :

Séance de 14h à 15h : réserver

Séance de 18h30 à 19h : réserver

Maxwell et Tadek est un conte musical et imagé destiné aux 6-12 ans.

Parentalité : Matt Bohers et Marie Lanera