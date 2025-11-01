Maxwell & Tadek Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Maxwell & Tadek 11 et 12 février 2026 Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Adulte : 12€ ; Tarif moins de 12 ans : 10€ ; Tarif Carte Jeune : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-11T11:00:00 – 2026-02-11T12:00:00

Fin : 2026-02-12T14:30:00 – 2026-02-12T15:30:00

Avec Matt Bohers et Mari Lanera

En rentrant d’un voyage en famille, deux musiciens ramènent avec eux leur malle remplie de souvenirs. A la redécouverte des objets, chacun retrouve ce qui les a bercé en France et en Italie. Les deux protagonistes replongent dans les cassettes, les instruments et les jouets qui les ont accompagnés durant leur enfance. Un battle musical s’en suit, teinté de nostalgie, autour de deux cultures, où s’entremêlent instruments bricolés et conventionnels.

Au milieu de leur exploration, ils tombent alors sur deux cassettes très singulières, Maxwell et Tadek. En les lisant, ils découvrent que celles-ci contiennent des enregistrements d’eux enfant. Soudain, les cassettes s’emballent et se mettent à leur parler.

C’est ainsi qu’un dialogue va s’installer entre leur soi enfant et adulte, dans une résonance entre passé et futur. Ce voyage met en lumière la sensibilité de l’enfant et ouvre une réflexion sur ses émotions, désirs et projections.

De cette traversée temporelle et interculturelle, nous allons découvrir que ces deux enfances différentes recèlent bien des similitudes, tant dans l’innocence et la naïveté que dans l’espièglerie.

À partir de 6 ans.

Durée : 30min

Spectacle programmé dans le cadre du Festival Sous les Loupiotes.

En coorganisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 21 85 30 https://www.theatre-beauxarts.fr https://www.facebook.com/TheatredesBeauxArts;https://www.instagram.com/theatredesbeauxarts [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-beauxarts.fr/programmation-theatre-bordeaux/spectacles/maxwell-tadek/ »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.beauxarts@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 21 85 30 »}] Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l’école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

