Mayflies Tribute Ray Charles Casino Tranchant Pau

Mayflies Tribute Ray Charles

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Le Royal Lounge accueille Mayflies, un sextet qui fait revivre l’âme soul et rhythm & blues de Ray Charles. Pianiste et chanteur légendaire, “The Genius” a marqué la musique noire américaine, et Mayflies réinterprète ses standards avec élégance et énergie.

Sur scène, six musiciens unis délivrent un groove authentique claviers vintage, cuivres éclatants, voix habitées… Entre gospel, blues, soul et jazz, les grands classiques de Hit the Road Jack à Georgia on My Mind résonnent en hommage à l’artiste aux lunettes noires.

Une soirée vibrante, festive et pleine d’émotion ! .

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 94 50 87 blaulhe@groupetranchant.com

