Mayrac en fête Mayrac

2025-07-04

2025-07-06

2025-07-04

Le village de Mayrac s’anime pour trois jours de fête

Concert des groupes Jaja et Appelle tes copains et repas dans une ambiance festive au cœur du village pour rassembler petits et grands dans une atmosphère chaleureuse

Repas du samedi soir et dimanche midi sur réservation

place du village

Mayrac 46200 Lot Occitanie +33 6 63 24 51 21

English :

The village of Mayrac comes alive for three days of festivities

A concert by the groups Jaja and Appelle tes copains and a festive meal in the heart of the village to bring together young and old in a warm atmosphere

Saturday evening and Sunday lunch on reservation

German :

Das Dorf Mayrac wird für drei Tage zum Leben erweckt

Konzert der Gruppen Jaja und Appelle tes copains und Essen in einer festlichen Atmosphäre im Herzen des Dorfes, um Groß und Klein in einer herzlichen Atmosphäre zusammenzubringen

Essen am Samstagabend und Sonntagmittag (Reservierung erforderlich)

Italiano :

Il villaggio di Mayrac si anima per tre giorni di festeggiamenti

Un concerto dei gruppi Jaja e Appelle tes copains e un pranzo di festa nel cuore del villaggio per riunire giovani e anziani in un’atmosfera calorosa

Pasti il sabato sera e la domenica a pranzo su prenotazione

Espanol :

El pueblo de Mayrac se anima durante tres días de fiesta

Un concierto de los grupos Jaja y Appelle tes copains y una comida festiva en el corazón del pueblo para reunir a grandes y pequeños en un ambiente cálido

Comidas el sábado por la noche y el domingo al mediodía previa reserva

