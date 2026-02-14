Mazarine M. Pingeot présente « Inappropriable », Librairie Gallimard, Paris

Mazarine M. Pingeot présente « Inappropriable » Jeudi 19 février, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T19:00:00+01:00 – 2026-02-19T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-19T19:00:00+01:00 – 2026-02-19T23:59:00+01:00

Que font le numérique, les réseaux sociaux et depuis peu l’IA générative au langage ? Et plus spécifiquement à la vérité, si l’on considère que la vérité est un rapport entre le langage et le réel ? Enfin si la vérité de fait, entendue ici comme une réalité commune, a quelque chose à voir avec la démocratie, il faudra se demander ce que font le numérique, les réseaux sociaux et l’IA au langage, à la vérité et à la démocratie.

Romancière, professeure de philosophie et scénariste, Mazarine M. Pingeot est l’autrice d’une douzaine de livres dont Bouche cousue, Bon petit soldat (Julliard, 2005 et 2012) et Vivre sans (Climats, 2024).

Venez découvrir « Inappropriable » publié aux Éditions Climats

Photographie Pascal Ito © Flammarion

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007

