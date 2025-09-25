MAZE Berywam Cinéma Jour de Fête Gisors

MAZE Berywam

Champions du monde de beatbox, Berywam repoussent les limites du beatbox avec une énergie scénique hors normes.

Après avoir conquis les scènes du monde entier avec leur virtuosité et leur sens du show, les quatre phénomènes reviennent en force avec leur nouveau projet MAZE.

Le crew revient plus affûté que jamais avec des morceaux inédits et un show entièrement renouvelé.

Berywam, c’est bien plus qu’un groupe, c’est une vraie expérience live à ne pas manquer.

Durée 1h

Tout public

Placement libre assis .

Cinéma Jour de Fête 74 Rue de Vienne Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 34 46 ecoledemusique@mairie2-gisors.fr

