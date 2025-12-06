Mazères fête Noël

Salle des fêtes Mazères Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

SAMEDI

13h30 16h30 ateliers créatif et pâtissier pour enfants (sur inscription)

15h 21h marché de producteurs

Dès 18h30 concert So Used

Restauration par l’Ostréa huîtres et crevettes, planches de charcuterie

Bourriche du marché

DIMANCHE

09h30 19h vide-grenier

Expo Les Vieilles Carcasses

Super tombola de Noël

Restauration par l’A2MVPC grillades, frites et snacking

Tout le week-end, buvette par l’APE softs, bières, vin chaud, crêpes et gâteaux .

Salle des fêtes Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 68 81 94 larondeecoliere.mazeres@gmail.com

English : Mazères fête Noël

German : Mazères fête Noël

Italiano :

Espanol : Mazères fête Noël

L’événement Mazères fête Noël Mazères a été mis à jour le 2025-11-10 par La Gironde du Sud