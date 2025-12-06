Mazères fête Noël Mazères
Salle des fêtes Mazères Gironde
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
SAMEDI
13h30 16h30 ateliers créatif et pâtissier pour enfants (sur inscription)
15h 21h marché de producteurs
Dès 18h30 concert So Used
Restauration par l’Ostréa huîtres et crevettes, planches de charcuterie
Bourriche du marché
DIMANCHE
09h30 19h vide-grenier
Expo Les Vieilles Carcasses
Super tombola de Noël
Restauration par l’A2MVPC grillades, frites et snacking
Tout le week-end, buvette par l’APE softs, bières, vin chaud, crêpes et gâteaux .
Salle des fêtes Mazères 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 68 81 94 larondeecoliere.mazeres@gmail.com
