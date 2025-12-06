MAZINGO – DIRTY DEEP – L’ARSENAL Nogent-Le-Rotrou

MAZINGO – DIRTY DEEP Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Le trio franco-américain Mazingo vous emmène avec eux en cavale. Ils prennent la route en 2020 dans un nuage de poussière avec des morceaux teintés de blues et de rock. Ça sent le Bayou de Louisiane et ça goûte l’iode de la côte bretonne où le groupe pose ses valises entre deux tournées. Mazingo c’est la rencontre de Dr John, confortablement installé sur son rocking chair, se faisant hurler dessus par Tom Waits. Sur scène, ils déchaînent une énergie fiévreuse avec des textes en anglais et en français et viennent chercher avec leur nouvel album, “Hey You” pour une joyeuse sortie de route.Dirty Deep, c’est d’abord Victor Sbrovazzo, digne héritier des grands noms du delta blues (Son House, John Lee Hooker…) qui décide, fort de l’exemple de Scott H. Biram, de créer son propre one-man band en 2011.Révélé par le Binic Folk Blues Festival, il parcourt les routes accompagné de sa guitare, de son harmonica, et de sa farouche volonté de transformer sa route en chemin de liberté au rythme d’un blues instinctif, brut et sans concession.Après Back To The Roots (2012), témoignage prometteur de cette période en solitaire, le puissant batteur Geoffroy Sourp et ses influences hip-hop rejoignent le projet et finissent de libérer complètement Dirty Deep de ses dernières chaînes : le one-man band chaotique et passionné devient un implacable duo dont la maturité explose sur Shotgun Wedding (2014). Mais c’est bel et bien sur scène que ces deux-là épatent. Impossible de résister : l’énergie magnétique de la batterie porte la frénésie de la guitare et l’incroyable rugosité de la voix à leur apogée, embarquant le public dans une jouissive expérience blues rock.Aujourd’hui, c’est en trio que Dirty Deep s’envisage. C’est pour What’s Flowin’ In My Veins, album sorti en mai 2016, que Dirty Deep se mue en trio avec l’arrivée d’un dernier compagnon de route, Adam Lanfrey à la basse.Ce sera sous la baguette magique de Jim Jones (Thee Hypnotics, Jim Jones Revue …) et Rémi Gettliffe (Last Train) que leur quatrième effort discographique Tillandsia (2018) sera orchestré, ouvrant les portes d’une tournée américaine et plus de 300 concerts en France et en Europe, et qui permettra au groupe d’affirmer son statut de référence du Heavy Blues.En 2020, les guitares sont débranchées pour laisser place à la douceur d’un album acoustique, Foreshots, accueilli à bras ouverts par des festivals de renoms tels que le Nancy Jazz Pulsation ou encore Wolfi Jazz.Après la sortie en 2023 de Trompe l’oeil, dirty deep est de retour avec Upstream Shake.

L’ARSENAL 8, PLACE SULLY 28400 Nogent-Le-Rotrou 28